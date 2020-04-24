Состоялся телефонный разговор главы МИД Таджикистана с представителем ВОЗ

Фото: Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В ходе разговора стороны обсудили вопросы профилактики распространения COVID-19, его последствий для страны, а также оказания содействия ВОЗ Таджикистану по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Стороны также обменялись мнениями относительно проведения предстоящей региональной видеоконференции на уровне министров иностранных дел по вопросу принятия совместных мер против этого заболевания.

По официальным данным на сегодняшний день в Таджикистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.