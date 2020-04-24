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  24 апреля 2020
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Узбекистан займет $1,6 млрд для устранения последствий коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В 2020 году Узбекистан займёт $1,625 млрд у международных финансовых институтов для поддержки Антикризисного фонда при Министерстве финансов для смягчения последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге 23 апреля заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По словам Кучкарова, МВФ согласился предоставить Узбекистану 375 млн долларов. Кроме того, ожидается получение $750 миллионов от Всемирного банка и $500 миллионов от Азиатского банка развития.

Как уточнил вице-премьер, деньги еще не дошли до Узбекистана. Ранее министр финансов Тимур Ишметов заявил, что кредиты будут получены в течении четырех месяцев.

Президент Шавкат Мирзиёев объявил на видеоселекторном совещании 19 марта, что будет создан Антикризисный фонд для борьбы с последствиями коронавируса. Сообщалось, что фонд получит 10 триллионов сумов ($985 млн) из государственного бюджета.

По данным Джамшида Кучкарова, на сегодняшний день Антикризисный фонд уже получил 3,5 триллиона сумов ($344,7 млн) из государственного бюджета, спонсорской помощи, кредитов и грантов международных финансовых институтов.

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