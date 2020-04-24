Казахстанец пытался провезти невесту в багажнике через блокпост. Видео
- Казахстан, происшествия
- 13:57, 24 апреля 2020
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CentralAsia (KZ) - Житель Карагандинской области в Казахстане пытался провезти невесту в багажнике автомобиля через блокпост, передает Tengrinews.kz.
Полицейские, несущие службу на карантинном блокпосту возле поселка имени Мустафина УП Бухар-Жырауского района, остановили на блокпосту водителя «Ауди», в багажнике которого пряталась его невеста.
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