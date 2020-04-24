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  24 апреля 2020
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Казахстанец пытался провезти невесту в багажнике через блокпост. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  Житель Карагандинской области в Казахстане пытался провезти невесту в багажнике автомобиля через блокпост, передает Tengrinews.kz.

Полицейские, несущие службу на карантинном блокпосту возле поселка имени Мустафина УП Бухар-Жырауского района, остановили на блокпосту водителя «Ауди», в багажнике которого пряталась его невеста.

«Во время осмотра авто в багажнике полицейские обнаружили спрятавшуюся там 35-летнюю женщину. По словам водителя, это была его невеста, на которой он собирался жениться», - говорится в сообщении областной полиции.

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