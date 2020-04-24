В Центральной Азии в период пандемии нарушаются права граждан, - Human Rights Watch

CentralAsia (UZ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что правительства стран Центральной Азии нарушают права человека в период реагирования на пандемию коронавируса.

В опубликованном 23 апреля своем специальном докладе правозащитная организация говорит, что наряду с принятием «важных шагов» по сдерживанию распространения инфекции чиновники в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане использовали введенные ограничения против журналистов, медицинских работников и активистов, а карантинные меры вводились способами, которые порой оказывались «произвольными и несоразмерными».

«Все правительства стран Центральной Азии несут обязательства по обеспечению прав своих граждан на здоровье, предоставляя точную информацию о COVID-19», говорит Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии. «Они не должны использовать ограничения для преследования журналистов, медицинских работников и других лиц, пытающихся информировать общественность или защищать права граждан»,- добавил правозащитник.

В Узбекистане подобные правонарушения были использованы для преследования людей, которые делятся информацией о Covid-19. Узбекские власти заявили, что выявили 13 человек, которые распространяли ложную информацию в социальных сетях, четверым из которых грозит судебное преследование. Власти заявили, что расследуют еще 33 аккаунта в социальных сетях, которые «вызывают панику», - отмечают авторы доклада.

26 марта президент Шавкат Мирзиёев внес поправки в Уголовный кодекс, которыми внесены наказания за распространение ложной информации о распространении Covid-19 и других опасных инфекционных заболеваний со штрафами или до трех лет лишения свободы. Узбекские власти начали уголовное расследование в отношении городского чиновника в Коканде, который якобы распространил информацию о двух случаях Covid-19 в городе. Расследование продолжается.

В Узбекистане люди с коронавирусом, подозреваемым на заболевание или прибывающим из-за границы, помещаются карантин на срок не менее 14 дней. Власти изымают их электронные устройства, в том числе мобильные телефоны и банковские карты на время карантина. Заместитель министра юстиции страны заявил, что эти предметы могут быть загрязнены и необходимы для отслеживания других лиц, которые имели контакт с находящимся на карантине лицом. "Учитывая, что личные вещи могут быть легко продезинфицированы, а контакты для отслеживания вируса предоставлены добровольно, эти условия являются ненужными и чрезмерными", - отмечается в заявлении организации.

7 апреля три блогера были приговорены к 15 суткам лишения свободы, в дополнение к штрафу в размере 1115 000 сумов (приблизительно 115 долларов США) за нарушение карантинных мер и мелкое хулиганство после того, как они сняли видео у памятника в Ташкенте без масок.

Другой блогер был приговорен к семи дням ареста за мелкое хулиганство после того, как узбекские власти заявили, что они нашли в Instagram фотографии и видео, показывающие, что блогер якобы «пренебрег санитарными и эпидемиологическими требованиями», и высмеивал «работу, выполняемую [государственными органами] в дни карантина».

Кроме того, HRW отмечает, что власти Туркменистана и Таджикистана, которые пока не сообщали о выявлении случаев заражения, предпринимали попытки, направленные на то, чтобы заставить молчать медицинских работников и других, кто высказывается о пагубном воздействии вируса. «Ситуация в Таджикистане дошла до того, что Джейми Флай, президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода направил властям Таджикистана письмо, в котором упрекнул Министерство здравоохранения и другие службы страны за отказ ответить на вопросы, касающиеся ситуации с распространением COVID-19», отмечается в заявлении.

HRW подчеркивает, что власти Туркменистана и Таджикистана, отказываясь предоставить информацию о коронавирусе COVID-19, создают серьезную угрозу для здоровья своих граждан.

«Любые ограничения, которые правительства стран Центральной Азии применяют в ответ на пандемию Covid-19, должны быть соразмерными и направлены исключительно на защиту здоровья населения во время нынешней пандемии», - сказал Уильямсон. «Права человека должны соблюдаться во время принятия чрезвычайных мер и во время любых будущих ответных мер на вирус».