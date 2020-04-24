[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Фергане от коронавируса вылечился трёхмесячный младенец. Всего в стране выздоровело 582 человека

CentralAsia (UZ) -  В Фергане 24 апреля 19 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечены в областной инфекционной больнице, сообщает Минздрав.

9 из поправившихся прибыли из Турции и 1 – из Саудовской Аравии и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Остальные 9 были инфицированы при контакте с больными с коронавирусной инфекцией. 1 из них из Ферганской области, 3 из города Ташкента, 2 из Самаркандской области, по 1 – из Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей. Среди пациентов 10 мужчин, 8 женщин и трехмесячный младенец, а самому старшему 61 год.

В Ферганской области до этого времени было вылечено 11 пациентов, а сейчас их количество достигло 30.

В настоящее время в общей сложности 582 пациента с коронавирусной инфекцией в стране полностью выздоровели.

print
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 19 и достигло 1735
  • Монгольский суд перенес слушание на май по делу бывшего премьер-министра страны
  • Запущено строительство возобновляемой энергии в западной Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com