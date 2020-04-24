В Фергане от коронавируса вылечился трёхмесячный младенец. Всего в стране выздоровело 582 человека

CentralAsia (UZ) - В Фергане 24 апреля 19 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечены в областной инфекционной больнице, сообщает Минздрав.

9 из поправившихся прибыли из Турции и 1 – из Саудовской Аравии и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Остальные 9 были инфицированы при контакте с больными с коронавирусной инфекцией. 1 из них из Ферганской области, 3 из города Ташкента, 2 из Самаркандской области, по 1 – из Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей. Среди пациентов 10 мужчин, 8 женщин и трехмесячный младенец, а самому старшему 61 год.

В Ферганской области до этого времени было вылечено 11 пациентов, а сейчас их количество достигло 30.

В настоящее время в общей сложности 582 пациента с коронавирусной инфекцией в стране полностью выздоровели.