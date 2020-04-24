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  24 апреля 2020
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В Нур-Султане от коронавируса вылечилась 93-летняя пациентка (фото)
фото: Акимиат Нур-Султана
фото: Акимиат Нур-Султана

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане сегодня от коронавируса выздоровели 7 пациентов, сообщает акимиат столицы.

Среди пациентов есть женщины 1927, 1933, 1944, 1955, 1961 годов рождения, мужчины — 1978 и 1984 годов рождения. Они получали лечение с 7 апреля в многопрофильной городской детской больнице №3.

Всего в столице Казахстана зарегистрировано 433 случая заражения коронавирусом, 207 пациентов выздоровели.

Врачи Нур-Султана вылечили от коронавируса 7 человек Центра оказания специальных услуг Акмолинской области. Лечение они получали с 7 апреля в многопрофильной городской детской больнице №3. Среди пациентов женщины 1927, 1933, 1944, 1955, 1961 годов рождения, мужчины - 1978 и 1984 годов рождения. Пациенты поблагодарили врачей за оказанную медицинскую помощь, внимание и заботу. Также посвятили им стихи. Всего в столице зарегистрировано 433 случая заражения коронавирусом, 207 пациентов выздоровели.

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Коронавирус в Казахстане
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