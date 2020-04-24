[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Попытки президента ЮАР надеть маску развеселили пользователей соцсетей. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Во время своего видеообращения президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса несколько раз пытался надеть маску. Но она то сползала на глаза президента, то резинки срывались с ушей, и приходилось натягивать ее заново. Видео распространилось в соцсетях.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 24 апреля в ЮАР зарегистрировано 3953 случая коронавируса, скончались — 75.

print
  • Миссия экспертов ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие коронавируса, - СМИ
  • The New York Times: Нам нужны новые правила социального поведения в эпоху коронавируса
  • Узбекистан ввел ограничение на 8 месяцев на экспорт сырья для медицинских изделий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com