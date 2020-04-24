Попытки президента ЮАР надеть маску развеселили пользователей соцсетей. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:44, 24 апреля 2020
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- Обновлено: 14:45, 24 апреля 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Во время своего видеообращения президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса несколько раз пытался надеть маску. Но она то сползала на глаза президента, то резинки срывались с ушей, и приходилось натягивать ее заново. Видео распространилось в соцсетях.
По данным университета Джонса Хопкинса, на 24 апреля в ЮАР зарегистрировано 3953 случая коронавируса, скончались — 75.
Never mind the #ramaphosachallenge #ramaphosamaskglitch ..@PresidencyZA has done South Africa & Africa proud in his handling of the #COVID19 pandemic! pic.twitter.com/R3rkv5U0Hm — KingJayZim????????? (@KingJayZim) April 23, 2020