Попытки президента ЮАР надеть маску развеселили пользователей соцсетей. Видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - Во время своего видеообращения президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса несколько раз пытался надеть маску. Но она то сползала на глаза президента, то резинки срывались с ушей, и приходилось натягивать ее заново. Видео распространилось в соцсетях.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 24 апреля в ЮАР зарегистрировано 3953 случая коронавируса, скончались — 75.