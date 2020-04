Google заплатила Узбекистану 85 000 евро за первый квартал

CentralAsia (UZ) - Google начала платить налоги в Узбекистане. На сегодняшний день компания заплатила Узбекистану 85 000 евро НДС за первый квартал текущего года.

На сегодняшний день через НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались 9 иностранных компаний, - сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

Среди этих компаний Google Commerce Limited, Google Ireland Limited, Google Voice Inc, Apple Distribution International Limited, Netflix International B.V., Samsung Electronics Co., Ltd, Сleverbridge AG, Xsolla (USA), Inc. и Activision Blizzard International BV.

Сообщается, что для регистрации в стране для таких компаний Государственным налоговым комитетом создан специальный ресурс - НДС-офис интернет-компаний - http://tax.uz.

Отмечается, что первое поступление по НДС осуществлено компанией «Google Commerce Limited». По итогам деятельности за I квартал этого года компания уплатила 85 тысяч евро в государственный бюджет Узбекистана.