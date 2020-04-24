11 крупнейших очагов коронавируса в России

CentralAsia (CA) - Верфь на Крайнем севере, семь больниц, церковь евангелистов, дом престарелых, военная академия - все они вошли в число крупнейших очагов распространения коронавируса в России, и все они находятся за пределами Москвы. В условиях эпидемии изолированные учреждения оказались в зоне особого риска, где из-за поздно выявленной болезни сотрудника рискуют заразиться десятки человек. Русская служба ВВС рассказала о крупнейших вспышках болезни в стране и реакции властей на них.

Стройка НОВАТЭКа в Мурманской области

Крупнейший зафиксированный очаг распространения в России находится в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Почти все заболевшие числятся в подрядных организациях НОВАТЭКа - в основном в фирме «Велесстрой».

Заразившиеся коронавирусом работали над центром крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск» на берегу Кольского залива. На верфи планируют строить плавучие заводы по сжижению газа.

Первый случай заболевания на стройке выявили 6 апреля. Губернатор области Андрей Чибис 13 апреля рассказывал о локализации очага заражения в Белокаменке, но на следующий день число заболевших удвоилось.

К 23 апреля в мурманском оперативном штабе сообщили о 451 подтвержденных случаях коронавируса.

Республиканская клиническая больница в Уфе

Вторая по масштабам вспышка коронавируса - в республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Власти Башкирии 6 апреля объявили о смерти в РКБ 80-летней пациентки с посмертно диагностированным коронавирусом. Глава республики Радий Хабиров называл причиной смерти инсульт и сахарный диабет, а не сам вирус, но больницу закрыли на двухнедельный карантин.

После на коронавирус протестировали более тысячи сотрудников и пациентов РКБ. Covid-19 поначалу выявили у 170 человек (в минздраве республики их назвали «сомнительными»). Хабиров говорил, что последствием возникновения очага в РКБ может стать заражение нескольких тысяч человек. На масштабную вспышку обратила внимание газета New York Times.

Сотрудники РКБ после введения карантина рассказали, что еще в марте предупреждали руководство о большом числе заболевших. Заведующая ревматологическим отделением Римма Камалова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» рассказала, что врачи говорили на каждой оперативке, что у нас очень много температурящих больных.

Камалова объяснила, что, несмотря на опасения врачей, анализы на коронавирус по указанию руководства проводили только тем, кто ездил за границу или контактировал с больными. В эфире «Эха Москвы» врач, у которой обнаружили пневмонию, назвала происходящее в Уфе «нашим российским Уханем».

Городская больница Екатеринбурга

20 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что коронавирус диагностирован у 78 пациентов городской больницы №1 Екатеринбурга. Меньше чем за сутки число заболевших выросло до 91 человека - 16 из них были сотрудниками больницы. Всего больных в области на 23 апреля было 271.

Стационар перепрофилировали в инфекционный и закрыли на карантин. Источником распространения коронавируса в больнице Куйвашев назвал врача, который заразился от соседки. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пообещал «жесткое наказание» ответственным за вспышку.

Министр здравоохранения региона Андрей Цветков рассказал, что врач, от которого предположительно заразился медперсонал, а затем и пациенты, перестал ходить на работу до подтверждения диагноза.

Из закрытой больницы начались побеги - сотрудники областного Роспотребнадзора рассказали о самовольном уходе из ГКБ 80-летнего мужчины. Его госпитализировали в другую больницу, а супругу отправили под наблюдение.

Офтальмологическая больница в Красноярске



Красноярский Роспотребнадзор 22 апреля сообщил о 89 случаях заражения коронавирусом в офтальмологической больнице имени Макарова (13 из зараженных - сотрудники глазной клиники).

За сутки до официального объявления больницу закрыли на карантин. Родственники пожилого мужчины с коронавирусом - первой жертвы Covid-19 в крае - утверждали, что он заразился в глазном центре.

82-летний мужчина не жаловался на здоровье, рассказала его внучка порталу NGS24, но из-за отслойки сетчатки ему потребовалась срочная операция. В стационаре он провел двое суток.

22 апреля стало известно о смерти в Канске от пневмонии из-за вируса 87-летней женщины. По информации «Проспекта мира», она была пациенткой глазного центра.

Среди пациентов больницы - 37 жителей Красноярска, еще 39 приехали на лечение из разных городов области. По данным Роспотребнадзора, один человек находится в тяжелом состоянии, а у большей части заболевших болезнь проходит в легкой форме или бессимптомно.

Всего в Красноярском крае, по данным на 23 апреля, коронавирусом заразились 427 человек.

Церковь евангелистов в Брянске

В Брянской области очагом заражения стала церковь христиан евангельской веры «Пробуждение». Вспышка среди прихожан и тех, кто с ними контактировал, началась в середине марта, но СМИ о ней узнали в апреле.

Прихожанин церкви 51-летний Евгений Козлов в интервью блогу «Брянский ворчун» рассказал, что 13 марта встретил в аэропорту Шереметьево брата и мать, которые вернулись из Испании. У родственников по прилету измерили температуру, но никаких предписаний не выдавали.

Представитель Роспотребнадзора предупредил о необходимости вернувшейся из Европы семье отправиться на домашний карантин лишь через два дня. За это время 80-летняя женщина контактировала с другими родственниками, в том числе с внуками.

А Козлов успел сходить на воскресную службу в «Пробуждение», где собралось около 100 человек. После нее прихожане вместе «парились и пили чай», рассказывал РБК пастор Михаил Бирюков. Изданию «Новости Брянска» он объяснил, что, родственники Козлова отношения к церкви не имеют, а мать и вовсе просила его не ходить на службу, чтобы не заболеть.

После выписки у мужчины поднялась температура. Пациент контактировал с врачом, у которого также нашли вирус. Пожилого мужчину поместили на ИВЛ, но он скончался.

Другую версию озвучивает брянский оперативный штаб - семью якобы сразу предупредили о необходимости изолироваться. На родственников завели уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

18 марта мать Козлова госпитализировали, а у ее сына через два дня поднялась температура, державшаяся несколько суток. Все это время он оставался дома, ни с кем не контактировал и, по собственному утверждению, вылечился сам. По требованию Роспотребнадзора его госпитализировали и с третьего теста диагностировали коронавирус.

Коронавирусом заразился пастор Бирюков и другие протестанты. На Брянщине число заболевших достигло 102, из них 89 - прихожане протестантской церкви «Пробуждение». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 7 апреля рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, с заболевшими прихожанами в общей сложности успели проконтактировать 300 человек. По данным на 23 апреля, коронавирусом в Брянской области болели 459 человек.

Работу церкви 3 апреля приостановил суд Брянска, здание опечатали. Бирюков сообщил, что прихожанам начали поступать угрозы от других жителей, а кого-то из них даже уволили. «Кому-то к дверям квартир крепят с помощью скотча листы бумаги с надписью «умри, мразь». В соцсетях в комментариях призывают сжечь нашу церковь», - жаловался он «Московскому комсомольцу».

На днях власти сообщили о новом очаге заболевания в доме-интернате для пожилых в Сельце. Всего в городе болеют 79 человек, сколько из них являются постояльцами интерната - неизвестно. Сейчас во всех социальных учреждениях региона действует карантин.

Дом престарелых в Вязьме

О вспышке инфекции в вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области стало известно 11 апреля после взятия проб у нескольких сотрудников. В город после этого ограничили въезд автомобилей.

Первым заразившимся считают завотделения интерната, который на момент тестирования уже был на больничном. Подчеркивалось, что из Вязьмы он в последнее время не уезжал и предписаний о самоизоляции не получал.

Были проведены тесты и среди обитателей дома-интерната - больных Covid-19 изолировали в отдельном крыле. О 83 заразившихся (среди них - 28 сотрудников) 15 апреля сообщил главный санврач по Вяземскому, Угранскому и Тёмкинскому районам Александр Зыков.

Пациентов с легкими симптомами госпитализировали в горбольницу Вязьмы, тяжелобольных - в клиническую больницу в Смоленске. Это значительная часть от общего числа заразившихся в Смоленской области - к 23 апреля их было 251.

Через неделю власти сообщили, что в областной больнице из 361 пациента 44 человека - сотрудники и обитатели вяземского интерната. Нянечкам, сопровождавшим престарелых заболевших, не разрешили остаться с ними в больнице.

Официально говорилось только об одном умершем в интернате - 74-летнем Николае Киме. Власти подчеркивали, что причиной смерти сочли сердечно-сосудистую недостаточность, а коронавирус наложился на тяжелые и хронические заболевания.

О конкретных нарушениях в работе интерната в период пандемии власти не сообщали, но прежний руководитель учреждения Сергей Соболев был уволен. Интернат возглавил главный внештатный инфекционист областного департамента по здравоохранению Михаил Шипилов.

Одной из первых в смоленскую больницу доставили старшую медсестру Нину Петрову, которая заявила, что сотрудники интерната выполняли все санитарные предписания в интернате. «Мы ходили дезинфицировали, протирали-вытирали, ходили в масках и перчатках, через два часа все вытирали, мыли-замачивали несколько раз в день. Делали все по-честному, думали, что зараза к нам не придет», - рассказала она ВВС.

Через несколько дней после обнаружения инфекции заболели сотрудники благотворительного фонда «Старость - в радость», работавшие в вяземском интернате по соглашению с администрацией. Руководитель фонда Лиза Олескина рассказала ВВС, что с самого начала в интернате надо было организовать чистую и грязную зону и сделать санпропускник, чтобы исключить заражение персонала.

Эжвинская городская больница в Сыктывкаре

В Коми в больнице Эжвинского района Сыктывкара обнаружили один из первых очагов коронавирусной инфекции в стране.

25 марта министр здравоохранения Дмитрий Березин рассказал о Covid-19 у шести связанных с Эжвинской больницей человек - в том числе врача.

К 1 апреля в Коми коронавирусом болели уже 54 человека, все за исключениям одного случая зарегистрировали в больнице Эжвинкского района.

Источники «Новой газеты» назвали нулевым пациентом врача, который вернулся из-за границы и не прошел карантин. Предположительно это был руководитель первого хирургического отделения больницы Андрей Керн.

Члены семьи доктора отрицали его связь с очагом инфекции. Сам Керн перенес болезнь тяжело и попал в больницу, рассказывала его дочь «Медузе».

Местное управления СКР 1 апреля начало проверку возможной причастности неназванного врача к заражению в Эжвинской больнице.

После установления в Коми антирекордов по числу зараженных после Москвы и области 2 апреля в отставку подал губернатор Гапликов. Его сменил замглавы минздрава и экс-руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Через неделю в отставку ушел министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Пациенты, с которым общалась ВВС, рассказывали, что условия содержания в больнице оставляли желать лучшего. «Однажды к нам привели мужчину в палату, сказали, что мест не хватает. Вечером вернулись за ним: молодой человек, собирайтесь, у вас положительный результат. А он провел с нами весь день», - рассказал бывший пациент Константин.

О вспышке некоторые из тех, кто лежал в больнице, узнали из соцсетей, а не от докторов. Пациенткам гинекологического отделения для эвакуации из эпицентра вируса пришлось записывать видеообращение.

К 10 апреля число пациентов с коронавирусом в Эжвинскской больнице выросло до 76 человек, еще у 139 пациентов диагноз не подтвердился, рассказывал Уйба. К тому моменту инфекция распространилась уже в другие больницы и районы Сыктывкара. Коми входит в десятку регионов с самым большим числом зараженных - к 23 апреля их было 542 человека.

20 апреля сотрудники больницы сообщили, что она может вернуться к нормальному приему неотложных пациентов через две недели.

В больнице все вопросы ВВС об окончательном числе заболевших переадресовали в пресс-службу регионального минздрава. Там ВВС сообщили, что, по данным на 23 апреля, из больницы выписаны все пациенты с коронавирусом, в медучреждении проводится дезинфекция.

Психиатрическая больница Архангельска

Оперативный штаб Архангельской области 18 апреля сообщил о карантине в региональной клинической психиатрической больнице из-за коронавируса у сотрудницы.

На самоизоляцию отправили 32 врача, а 52 пациентов оставили на попечение 14 докторов. 19 апреля стало известно о заражении 71 сотрудника и пациента.

На лечебное заведение пришлась большая часть заболевших во всем регионе - всего в Архангельской области, по данным на 23 апреля, коронавирусом болеют 123 человека.

Один из этажей больницы отдали под инфекционное отделение, а на другом устроили обсерватор для тех, кто был в контакте с заболевшими.

Федеральный центр травматологии Вредена в Петербурге

Федеральный центр травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге - потенциально один из главных очагов распространения коронавируса в России. Число заболевших официально не объявляли ни власти города, ни минздрав, но, по словам врачей центра, речь идет может идти о сотнях людей.

Резкий скачок заболеваемости в Петербурге произошел 17 апреля, когда в городе выявили 424 случая (предыдущие дни их число не превышало 160). Власти объяснили рост вспышкой в НИИ Вредена.

Центр поместили на карантин с 9 по 23 апреля. В здании помимо 440 пациентов остались 260 медиков, передавала «Фонтанка» - ситуацию в медучреждении издание сравнило с эпидемией на круизном лайнере «Даймонд принцесс».

Врачи говорили «Медузе», что вирус в НИИ занес один из пациентов. «Фонтанка» публиковала данные анализов медперсонала центра - исследование провели 15 апреля. Из 113 проб на коронавирус 60 оказались положительными.

О заболевших врачах рассказывали и сами сотрудники больницы. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией Дмитрий Пташников в сообщил в Инстаграме, что заражен коронавирусом. Болеют и все 10 его подчиненных, у девяти из них обнаружили пневмонию. Пневмония подтвердилась также у 12 пациентов. Одним из первых заразился глава центра Рашид Тихилов, его госпитализировали 11 числа.

Родственница одной из медсестер рассказала «Фонтанке», что сотрудники с коронавирусом вынужденно продолжают работу в центре. По словам Пташникова, отдельных тяжелых пациентов переводят в другие больницы. С этой недели тех пациентов и врачей, которые не заразились, отпустят на домашнюю изоляцию.

Всего, по данным «Фонтанки», под подозрением 501 пациент и врач больницы. Опрошенные «Медузой» сотрудники ждут, что вирусом заразятся 70-80% из 700 человек, оставшихся на карантине. Всего в Петербурге официально подтверждено 2458 случаев Covid-19, 17 человек умерли.

Военная академия в Санкт-Петербурге

О вспышке коронавируса среди курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге в середине апреля сообщило издание «Подъем».

«Фонтанка» 20 апреля рассказала о письмах заболевших в академии. Началом возникновения очага издание назвало подготовительные мероприятия к параду на Красной площади, которые стартовали 9 апреля. Замначальника академии Сергей Бунин перевел личный состав, задействованный в торжествах, в казармы для профилактики.

После начались репетиции, утверждает «Фонтанка». В вузе фотографии маневров курсантов с винтовками объясняли походом на обед. Свидетели говорили о тренировках курсантов и на военном аэродроме в поселке Левашово.

16 апреля, после того как российский президент Владимир Путин официально объявил о переносе Парада, в академии узнали и о первых заболевших, рассказывала «Фонтанке» девушка одного из военнослужащих.

Она утверждала, что коронавирус обнаружили у 60 человек, а вспышка началась на факультете, где иностранцы учатся на военных врачей. В академии сообщили об отправке курсантов с признаками пневмонии в госпитали и всеобщем тестировании.

Выдержки из письма девушки неназванного курсанта также опубликовала редакция MR7. Собеседница рассказала, что в общежитии академии оставили и заболевших, и здоровых: «Они несколько раз в день строем ходили на приемы пищи в столовую, их строили для донесения распоряжений начальства, по вечерам отпускали в магазин».

В минобороны 20 апреля признали вспышку инфекции на иностранном факультете и положительные пробы на коронавирус у 55 курсантов других факультетов. Министерство подчеркивало, что инфицированные не участвовали в подготовке парадных расчетов в Санкт-Петербурге и на подмосковном полигоне в Алабине.

Не привлекались к репетициям парада в Алабине, как утверждает военное ведомство, и заболевшие кадеты петербургского Нахимовского морского училища, у которых вирус выявили в Москве. По данным минобороны, инфицированными оказались 31 из 155 находившихся в столице нахимовцев. «Новая газета» со ссылкой на родственницу одного из кадетов сообщала, что они прилетели в Москву в 20-х числах марта для подготовки к параду Победы.

Военные предположили, что изначально преподаватель училища заразился при контакте с гражданскими. «Фонтанка» писала о госпитализации в Москве контрадмирала запаса и начальника Нахимовского военно-морского училища Анатолия Минакова.

23 апреля минобороны сообщило об отставке начальника Военно-медицинской академии Александра Фисуна из-за просчетов в борьбе с эпидемией.

«Тысячекоечная» больница во Владивостоке



Власти Приморья 22 апреля объявили о крупной вспышке во владивостокской клинической больнице №2 (известна как «тысячекоечная»). Коронавирус обнаружили у 42 человек, 17 из них - сотрудники больницы. Это крупнейший очаг распространения Covid-19 в крае - официально в Приморье к 23 апреля болели 185 человек.

На карантин закрыли хирургическое и урологическое отделения больницы, где нашли заразившихся пациентов и врачей, сообщало издание PrimaMedia.ru. Контактировавших с больными перевели в провизорный госпиталь.

Заразившийся медработник рассказал VL.Ru, что 16 апреля один из сотрудников отделения экстренной хирургии самостоятельно сделал платный тест, который выявил коронавирус. Коронавирус подтвердился и у выписанного пациента больницы.

Новых пациентов в хирургическом отделении принимать перестали, но и на карантин его не закрыли, оставив дежурные смены. Лишь 20 апреля больницу оцепили по распоряжению министра здравоохранения края Анастасии Худченко.

Сотрудник больницы жаловался, что у медперсонала в хирургии не было ни защитных костюмов, ни респираторов, им выдали только один «нормальный» противочумный костюм, да и то 20 апреля - в день оцепления больницы.

Разносчиком инфекции оказался врач, который работал в хирургическом отделении и урологии, рассказала министр Худченко. Среди заразившихся были санитарки и сестры-хозяйки.

Претензии к нехватке средств защиты министр объяснила тем, что противочумные костюмы, респираторы и очки выдают только врачам, которые работают с инфицированными. А остальному медперсоналу выдаются шапочки, медицинские маски, халаты, бахилы и перчатки, пишет ВВС.