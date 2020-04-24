Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

- Азия и мир, общество
- 16:24, 24 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства, сообщает РИА Новости.
Это относится к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России. Теперь для того, чтобы стать россиянином, необязательно отказываться от гражданства другого государства.
Также для людей, родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.
Эту же норму распространят на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.
Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране. Для выпускников российских вузов срок трудовой деятельности сокращается до года, говорится в документе.