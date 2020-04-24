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  24 апреля 2020
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В Узбекистане восьмой человек скончался от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане женщина с коронавирусом умерла от острого респираторного дистресс-синдрома, легочной и сердечной недостаточности, - сообщил Минздрав.

19 апреля этого года жительница Ангрена Ташкентской области была помещена в областную инфекционную больницу в критическом состоянии. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. После экспресс-диагностики у пациентки была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

После этого она была переведена в многопрофильную медицинскую клинику Ташкентской медицинской академии. У женщины была хроническая обструктивная болезнь легких, двусторонняя бронхопневмония, острый респираторный дистресс-синдром, вторичная гипертония, ожирение 3 степени.

Однако, несмотря на процедуры реанимации, пациентка умерла.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 8 смертей от коронавируса, - сообщили в министерстве.

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