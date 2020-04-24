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  24 апреля 2020
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В Испании за сутки от коронавируса умерли 367 человек - это самый низкий показатель с 20 марта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 367 человек.

Как сообщает euronews, этот показатель стал самым низким с 20 марта.

Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в Испании превысило 22 тыс. человек.

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