В Испании за сутки от коронавируса умерли 367 человек - это самый низкий показатель с 20 марта

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 367 человек.

Как сообщает euronews, этот показатель стал самым низким с 20 марта.

Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в Испании превысило 22 тыс. человек.