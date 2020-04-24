Тысяча граждан Узбекистана не может вернуться из Сибири в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана со всей Сибири больше месяца не могут вернуться домой. К 22 апреля число пассажиров достигло 1 тыс. человек. Одному из них пришлось «извиниться» за обращение к президенту о помощи.

Тысяча граждан Узбекистана числится в списках на чартерный рейс из Новосибирска в Ташкент, сообщил телеграм-канал местного генконсульства республики.

Генконсул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов встретился 23 апреля с застрявшими гражданами, где выслушал вопросы, связанные с проживанием, питанием и оказанием медицинской помощи. Дипломаты также помогают соотечественникам во временном трудоустройстве на территории Новосибирска.

Во время одной из встреч с генконсулом пассажир Бахриддин Хайдаров извинился «перед народом Узбекистана» за видеообращение к президенту республики Шавкату Мирзиёеву. Мужчина приехал в Новосибирск из Читы. Он рассказывал, как пассажиры в ожидании рейса были вынуждены спать на полу аэропорта Толмачёво.

Власти Узбекистана с 30 марта по 10 мая закрыли аэропорты и полностью остановили международное авиасообщение, сделав исключение для вывозных рейсов.

22 апреля «Уральские авиалинии» доставили в Ташкент из Москвы 155 граждан республики. В тот же день прошли телефонные переговоры между главами МИД России и Узбекистана, министры обсудили «ситуацию в мире вокруг коронавируса». Затрагивался ли вывоз узбекистанцев из России, пресс-служба внешнеполитического ведомства республики не уточняла.

В начале апреля издание Тайга.инфо сообщало, что 844 узбекистанца не могут вылететь в Ташкент. Их вместе с гражданами Кыргызстана 2 апреля выгнали из аэропорта Толмачёво, где пассажиры больше недели ожидали рейса домой. Генконсул сообщил, что 87 узбекистанцев были размещены в новосибирских хостелах.