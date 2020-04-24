[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тысяча граждан Узбекистана не может вернуться из Сибири в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана со всей Сибири больше месяца не могут вернуться домой. К 22 апреля число пассажиров достигло 1 тыс. человек. Одному из них пришлось «извиниться» за обращение к президенту о помощи.

Тысяча граждан Узбекистана числится в списках на чартерный рейс из Новосибирска в Ташкент, сообщил телеграм-канал местного генконсульства республики.

Генконсул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов встретился 23 апреля с застрявшими гражданами, где выслушал вопросы, связанные с проживанием, питанием и оказанием медицинской помощи. Дипломаты также помогают соотечественникам во временном трудоустройстве на территории Новосибирска.

Во время одной из встреч с генконсулом пассажир Бахриддин Хайдаров извинился «перед народом Узбекистана» за видеообращение к президенту республики Шавкату Мирзиёеву. Мужчина приехал в Новосибирск из Читы. Он рассказывал, как пассажиры в ожидании рейса были вынуждены спать на полу аэропорта Толмачёво.

Власти Узбекистана с 30 марта по 10 мая закрыли аэропорты и полностью остановили международное авиасообщение, сделав исключение для вывозных рейсов.

22 апреля «Уральские авиалинии» доставили в Ташкент из Москвы 155 граждан республики. В тот же день прошли телефонные переговоры между главами МИД России и Узбекистана, министры обсудили «ситуацию в мире вокруг коронавируса». Затрагивался ли вывоз узбекистанцев из России, пресс-служба внешнеполитического ведомства республики не уточняла.

В начале апреля издание Тайга.инфо сообщало, что 844 узбекистанца не могут вылететь в Ташкент. Их вместе с гражданами Кыргызстана 2 апреля выгнали из аэропорта Толмачёво, где пассажиры больше недели ожидали рейса домой. Генконсул сообщил, что 87 узбекистанцев были размещены в новосибирских хостелах.

print
  • В Казахстане выявлены 44 новых случая коронавируса. Всего 2251
  • В Туркменистане школьникам проводят массовую вакцинацию
  • От коронавируса в Узбекистане вылечились 503 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com