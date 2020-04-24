[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС предоставит Узбекистану 36 миллионов евро для преодоления кризиса COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Европейский Союз предпринял ряд конкретных действий для поддержки усилий правительства Узбекистана по преодолению кризиса COVID. Общая сумма, которую ЕС выделит Узбекистану для этих целей составит 36 миллионов евро.

Как сообщили в Делегации ЕС в Узбекистане, для удовлетворения неотложных потребностей сектора здравоохранения ЕС предоставит 2,2 миллиона евро в рамках Стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования ВОЗ для Узбекистана.

ЕС также переориентирует вклад в размере 5 миллионов евро в Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья; Фонд объявит конкурс предложений для борьбы с последствиями Covid-19 в ближайшее время, - отметили в представительстве ЕС в Ташкенте.

ЕС также поддержит восстановление экономики страны, ускорив выплаты 21 миллиона евро в рамках бюджетной поддержки развитию сельскохозяйственного сектора. Кроме того, до 4 миллионов евро будут направлены на социально-экономические последствия кризиса в сельскохозяйственном секторе.

Также сообщается, что ЕС перераспределяет до 1,8 миллиона евро в рамках проекта «Совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня управления в сельских районах Узбекистана», осуществляемого ПРООН, на покрытие чрезвычайных расходов, связанных онлайн-доступом к государственным услугам, а также на обеспечение до 1 миллиона евро в поддержку организаций гражданского общества, занимающихся решением социальных последствий пандемии.

ЕС также работает над поддержкой безопасного обращения с больничными отходами в партнерстве с Французским агентством развития (ФАР) (до 1 миллиона евро).

print
  • В Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Всего 2376
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1758
  • Главы МИД Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com