ЕС предоставит Узбекистану 36 миллионов евро для преодоления кризиса COVID-19

CentralAsia (UZ) - Европейский Союз предпринял ряд конкретных действий для поддержки усилий правительства Узбекистана по преодолению кризиса COVID. Общая сумма, которую ЕС выделит Узбекистану для этих целей составит 36 миллионов евро.

Как сообщили в Делегации ЕС в Узбекистане, для удовлетворения неотложных потребностей сектора здравоохранения ЕС предоставит 2,2 миллиона евро в рамках Стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования ВОЗ для Узбекистана.

ЕС также переориентирует вклад в размере 5 миллионов евро в Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья; Фонд объявит конкурс предложений для борьбы с последствиями Covid-19 в ближайшее время, - отметили в представительстве ЕС в Ташкенте.

ЕС также поддержит восстановление экономики страны, ускорив выплаты 21 миллиона евро в рамках бюджетной поддержки развитию сельскохозяйственного сектора. Кроме того, до 4 миллионов евро будут направлены на социально-экономические последствия кризиса в сельскохозяйственном секторе.

Также сообщается, что ЕС перераспределяет до 1,8 миллиона евро в рамках проекта «Совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня управления в сельских районах Узбекистана», осуществляемого ПРООН, на покрытие чрезвычайных расходов, связанных онлайн-доступом к государственным услугам, а также на обеспечение до 1 миллиона евро в поддержку организаций гражданского общества, занимающихся решением социальных последствий пандемии.

ЕС также работает над поддержкой безопасного обращения с больничными отходами в партнерстве с Французским агентством развития (ФАР) (до 1 миллиона евро).