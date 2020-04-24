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  24 апреля 2020
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Фоторепортаж — Весна в карантинном Алматы
фото: zakon.kz
фото: zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы с марта введен режим карантина - вслед за закрытием границ города закрылись многие предприятия, кафе, рестораны, жителям запрещено покидать дома без веских причин. Жизнь в городе приостановилась на время.

Информационный портал Zakon.kz сделал фоторепортаж весеннего Алматы.

алматы

алматы

проспект Ал-Фараби

алматы

алматы

Яблоневый сад

алматы

Храм святого равноапостольного Князя Владимира

алматы

алматы

Парк Первого Президента

алматы

алматы

алматы

алматы

алматы

алматы

алматы

алматы

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