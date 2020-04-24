Фоторепортаж — Весна в карантинном Алматы
CentralAsia (KZ) - В городе Алматы с марта введен режим карантина - вслед за закрытием границ города закрылись многие предприятия, кафе, рестораны, жителям запрещено покидать дома без веских причин. Жизнь в городе приостановилась на время.
Информационный портал Zakon.kz сделал фоторепортаж весеннего Алматы.
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