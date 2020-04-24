В Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Всего 2376

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:25 в Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан - 5, Алматы - 23, Павлодарской области - 4, Западно-Казахстанской области - 1, Акмолинской области - 3, Алматинская области – 3, Жамбылской области – 3.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2376 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 787;
- Нур-Султан - 438;
- Кызылординской области - 161;
- Шымкент - 139;
- Карагандинской области - 108;
- Жамбылской области – 101;
- Западно-Казахстанской области - 93;
- Акмолинской области - 88;
- Атырауской области - 84;
- Туркестанской области - 81;
- Алматинской области - 72;
- Павлодарской области - 66;
- Актюбинской области - 55;
- Костанайской области - 38;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Мангистауской области - 20;
- Восточно-Казахстанской области - 15.