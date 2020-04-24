В Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Всего 2376

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:25 в Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан - 5, Алматы - 23, Павлодарской области - 4, Западно-Казахстанской области - 1, Акмолинской области - 3, Алматинская области – 3, Жамбылской области – 3.



На сегодняшний день в стране подтверждены 2376 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 787;

- Нур-Султан - 438;

- Кызылординской области - 161;

- Шымкент - 139;

- Карагандинской области - 108;

- Жамбылской области – 101;

- Западно-Казахстанской области - 93;

- Акмолинской области - 88;

- Атырауской области - 84;

- Туркестанской области - 81;

- Алматинской области - 72;

- Павлодарской области - 66;

- Актюбинской области - 55;

- Костанайской области - 38;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Мангистауской области - 20;

- Восточно-Казахстанской области - 15.

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