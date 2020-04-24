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  24 апреля 2020
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Количество выздоровевших в Узбекистане достигло 617

CentralAsia (UZ) -  В двух регионах Узбекистана выздоровели еще 19 человек: 14 – в Наманганской области и 5 – Андижанской области. Самой старшей из них 79 лет, а младшей – 20 лет.

Как сообщил Минздрав республики, с участием ответственных лиц областных управлений здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Среди излеченных в Намангане 4 мужчин и 10 женщин, все из Наманганской области. Все 5 поправившихся в Андижане женщины, они из данного региона. Все 19 пациента из двух областей заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 24 апреля, в стране поправились 56 пациентов, а общее количество людей, полностью выздоровевших от коронавирусной инфекции, в стране достигло 617.

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