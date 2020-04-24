Международный фонд миллиардера Шодиева поможет узбекистанцам, находящимся в России

CentralAsia (UZ) - Международный фонд уроженца Узбекистана Фаттаха Шодиева (ICF) станет партнёром центра «Саховат» по оказанию помощи трудовым мигрантам из Узбекистана и членам их семей в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание «Филантроп».

Основной задачей центра «Саховат» является оказание экстренной помощи узбекистанцам и их семьям, оставшимся без работы и средств к существованию на территории России, и тем, кто не успел вернуться на родину из-за введения карантинных мер по борьбе с COVID-19.

Фонд Шодиева предоставит финансирование для обеспечения успешной и эффективной работы центра «Саховат» и расширения его географического присутствия, чтобы помощь была оказана как можно большему числу нуждающихся граждан.

По данным Фонда, около 1 миллиона граждан Узбекистана могут нуждаться в помощи на территории РФ.

"По нашим данным, около одного миллиона узбекистанцев, проживающих на территории Российской Федерации, могут нуждаться в экстренной помощи. Многие их них – трудовые мигранты, которые потеряли работу и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы готовы активно работать с центром «Саховат» в целях предоставления помощи нуждающимся и уязвимым гражданам Узбекистана и их семьям", - заявил основатель Фонда Фаттах Шодиев.

Сообщается, что в первую очередь помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым людям и инвалидам.

Международный фонд Шодиева также продолжит благотворительную программу поддержки граждан Узбекистана во время эпидемии COVID-19, осуществляемую на территории Узбекистана совместно с Министерством юстиции Узбекистана.