Президент Узбекистана поручил внести предложения по смягчению карантина в двух регионах

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана поручил внести предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений в Ферганской и Кашкадарьинской областях. Об этом президент сообщил 24 апреля в ходе видеоселекторного совещания.

На совещании была рассмотрена работа по обеспечению занятости населения, социальной поддержке нуждающихся, проводимая в Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Что касается эпидемиологической ситуации в данных регионах, в Ферганской области коронавирус выявлен у 120, в Кашкадарьинской области – у 6 граждан.

Как сообщается, в период карантина резко сократилось производство на 10 тысячах предприятий в Фергане и 11 тысячах в Кашкадарье. В результате значительно выросло число безработных. Кроме того, в Фергане проживают 56 тысяч, в Кашкадарье – 91 тысяча нуждающихся семей.

На совещании Министерству здравоохранения и главам указанных областей дано указание проанализировать в разрезе районов и видов деятельности на предмет высокого, среднего и низкого риска распространения инфекции, и с учетом этого внести предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений на рассмотрение Республиканской специальной комиссии.

Даны поручения по обеспечению работой малообеспеченных семей посредством раздачи скота, домашней птицы и пчелиных ульев, увеличению заготовки продукции.

Отмечена целесообразность возделывания 50-60 процентов освободившихся от зерна площадей самими фермерами и распределения остальной части между населением, временно оставшимся без работы и нуждающемся в помощи в условиях карантина.