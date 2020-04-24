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  25 апреля 2020
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На ночь в Казахстане выявлены 40 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:00 в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в Павлодарской области - 10, Нур-Султане - 8, Западно-Казахстанской области - 7, Атырауской области - 4, Туркестанской области - 4, Кызылординской области - 3, Шымкенте - 2, Восточно-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 1.

Общее количество заражённых в Казахстане достигло 2416.

Коронавирус в Казахстане
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