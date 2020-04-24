[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минюст Узбекистана запустил Телеграм-бот с бесплатными консультациями нотариуса

CentralAsia (UZ) -  Для того, чтобы граждане, не выходя из дома, могли получать ответы на вопросы в сфере нотариата Министерство юстиции совместно с Нотариальной палатой Республики Узбекистан создали в мессенджере Телеграм специальный бот @notariusmaslahatibot.

Как сообщает Минюст, за данным ботом закреплены более 30 квалифицированных нотариусов, чтобы оперативно отвечать на вопросы граждан.

print
  • Международный фонд миллиардера Шодиева поможет узбекистанцам, находящимся в России
  • В Испании за сутки от коронавируса умерли 367 человек - это самый низкий показатель с 20 марта
  • 11 крупнейших очагов коронавируса в России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com