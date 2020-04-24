Минюст Узбекистана запустил Телеграм-бот с бесплатными консультациями нотариуса

CentralAsia (UZ) - Для того, чтобы граждане, не выходя из дома, могли получать ответы на вопросы в сфере нотариата Министерство юстиции совместно с Нотариальной палатой Республики Узбекистан создали в мессенджере Телеграм специальный бот @notariusmaslahatibot.

Как сообщает Минюст, за данным ботом закреплены более 30 квалифицированных нотариусов, чтобы оперативно отвечать на вопросы граждан.