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  25 апреля 2020
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Посольство Туркменистана в Узбекистане организовало спортивные мероприятия в дистанционном режиме

CentralAsia (TM) -  Туркменское посольство в Узбекистане организовало спортивные мероприятия в дистанционном формате, посвятив эту акцию 25-летию статуса нейтралитета Туркменистана. Об этом 24 апреля сообщает туркменское издание "Ориент".

Спортивные мероприятия проводились по таким видам спорта, как мини-футбол и волейбол с участием студентов из Туркменистана, обучающихся в Ургенчском филиале Ташкентской медицинской Академии, Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хорезми, а также многочисленных студентов из Индии и Кыргызстана.

В церемонии открытия спортивного мероприятия в онлайн режиме выступил посол Туркменистана Язгулы Маммедов.

Посол в завершении своей речи призвал молодежь, с учетом нынешней ситуации, связанной с распространением инфекционной болезни коронавируса во всем мире, соблюдать правила личной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, поддерживать физическую активность.

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