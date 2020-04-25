Монгольский кашемировый экспорт вырос на 30 процентов

CentralAsia (MNG) - Монгольский экспорт кашемирового сектора увеличился на 30 процентов с тех пор, как в 2018 году парламент утвердил новую национальную программу.

По словам Ч.Улаана, министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, с 2017 года в секторе кашемира было создано более 1600 рабочих мест, поскольку производственные мощности увеличились.

Монголия экспортировала кашемировую продукцию на сумму 434,7 млн.долларов США в 2019 году, что на 30 процентов больше, чем в 2017 году. В рамках этой инициативы в Монголии также состоялся международный форум по кашемиру, в котором приняли участие более 350 представителей из 17 стран.

Национальная программа, известная просто как «Кашемир», помогла 38 предприятиям получить льготные кредиты на общую сумму 296 млрд.тугриков (примерно $106 млн), выданные Банком развития Монголии на период 2018–2019 годов. Чтобы поддержать устойчивые источники дохода для пастухов, министерство выдало кредитов в размере 300 миллиардов тугриков (примерно $108 млн) под процентную ставку 3 процента.

В настоящее время более 10 предприятий, с которыми министерство заключило контракт, закупают кашемиры у скотоводов и планируют закупить 2240 тонн сырья в аймаках Дорнод, Хэнтий и Сухбаатар.

Развитие кашемирового сектора является частью стремления Монголии диверсифицировать экономику от чрезмерной зависимости страны от экспорта угля, руды и других добываемых продуктов в Китай.