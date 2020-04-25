В Улан Баторе коронавирусная инфекция выявлена ещё у одного гражданина. Всего 37
- Монголия, происшествия
- 9:48, 25 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) -
Сегодня, 25 апреля, о 37-м случае коронавирусной инфекции сообщили на очередном брифинге оперштаба Минздрава Монголии.
В Монголии выявили коронавирус у студента, прибывшего из Москвы. Сегодня повторные анализы студента показали наличие у него коронавируса, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.