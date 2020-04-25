В Улан Баторе коронавирусная инфекция выявлена ещё у одного гражданина. Всего 37

CentralAsia (MNG) -

Сегодня, 25 апреля, о 37-м случае коронавирусной инфекции сообщили на очередном брифинге оперштаба Минздрава Монголии.

Сегодня, 25 апреля, о 37-м случае коронавирусной инфекции сообщили на очередном брифинге оперштаба Минздрава Монголии.

В Монголии выявили коронавирус у студента, прибывшего из Москвы. Сегодня повторные анализы студента показали наличие у него коронавируса, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.





