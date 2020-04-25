В Казахстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 2482

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:15 в Казахстане зарегистрировано еще 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые зараженные зарегистрированы в Павлодарской области - 12, Атырауской области - 10, Туркестанской области - 8, городе Нур-Султан - 8, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 5, городе Шымкент - 5, городе Алматы - 4, Карагандинской области - 3, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Костанайской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 2482 случая, из них в:

- в городе Алматы – 791;

- Нур-Султан – 454;

- Кызылординской области – 170;

- Шымкент – 146;

- Карагандинской области – 111;

- Жамбылской области – 103;

- Западно-Казахстанской области – 102;

- Атырауской области – 98;

Туркестанской области – 93;

- Акмолинской области – 88;

- Павлодарской области – 88;

- Алматинской области – 73;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 39;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 25;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

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