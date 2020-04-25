В Казахстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 2482

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:15 в Казахстане зарегистрировано еще 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые зараженные зарегистрированы в Павлодарской области - 12, Атырауской области - 10, Туркестанской области - 8, городе Нур-Султан - 8, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 5, городе Шымкент - 5, городе Алматы - 4, Карагандинской области - 3, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Костанайской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2482 случая, из них в:
- в городе Алматы – 791;
- Нур-Султан – 454;
- Кызылординской области – 170;
- Шымкент – 146;
- Карагандинской области – 111;
- Жамбылской области – 103;
- Западно-Казахстанской области – 102;
- Атырауской области – 98;
Туркестанской области – 93;
- Акмолинской области – 88;
- Павлодарской области – 88;
- Алматинской области – 73;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 39;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 25;
- Восточно-Казахстанской области – 16.