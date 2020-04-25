В Италии снижается уровень суточной смертности от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 11:05, 25 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Италии зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса, пишет ВВС.
Хотя за последние сутки в стране скончалось 420 человек, и общий показатель достиг 25 969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта. Инфицированных стало на 3021 больше, и число сейчас приближается к 193 тыс.
В пятницу итальянские СМИ сообщили, что в ближайшие 4 недели жесткие карантинные меры будут постепенно ослабляться.
Ранее Испания также подтвердила, что там отмечен самый низкий за пять недель уровень дневной смертности от коронавируса.