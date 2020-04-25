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  25 апреля 2020
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Впервые за долгое время в Южной Корее не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее впервые с середины марта за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает ВВС.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране выявлено всего 6 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 10 708 человек, умерли — 240 пациентов.

Число зараженных в мире на 25 апреля приблизилось к 2,8 млн, количество скончавшихся достигло 195 тыс.

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