Впервые за долгое время в Южной Корее не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - В Южной Корее впервые с середины марта за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает ВВС.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране выявлено всего 6 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 10 708 человек, умерли — 240 пациентов.

Число зараженных в мире на 25 апреля приблизилось к 2,8 млн, количество скончавшихся достигло 195 тыс.