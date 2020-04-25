Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына, - СМИ

- Азия и мир, политика
- 11:38, 25 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Китай направил в Северную Корею специальную делегацию, включающую медиков, для консультации лидера страны Ким Чен Ына, у которого могут быть проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.
Южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Китайскую делегацию, по некоторым данным, возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Эмиссары отправились из Пекина в Северную Корею 23 апреля.
Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Корее ранее называло новости о том, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем, не соответствующими действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.