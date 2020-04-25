В Душанбе началась масштабная дезинфекция города (видео, фото)

фото: Радио Озоди

CentralAsia (TJ) - Власти города Душанбе приступили к масштабной дезинфекции магистралей и улиц из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает радио Озоди.

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации будут обрабатывать улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.

Государственным унитарным предприятием «Душанбеканал» произведено около 200 тыс. тонн раствора гипохлорита кальция для дезинфекции города, сообщил в беседе с радио первый заместитель мэра столицы Таджикистана Махмадсаид Зувайдзода. Городские власти также запаслись 300 тыс. тоннами дезсредства.

«Дезинфекция проводится спецмашинами и вручную в вечернее и ночное время. Обрабатывать будут все улицы, остановки общественного транспорта, скамейки в парках, а также расположенные вдоль улиц дома и нежилые помещения. Кроме этого, мэрия выделяет столичным школам, больницам, предприятиям и учреждениям необходимое количество раствора гипохлорита кальция для проведения дезинфекции», - сказал первый заместитель мэра Душанбе.

Абдуджаббор Бакоев, заведующий цехом по производству раствора гипохлорита кальция ГУП «Душанбеканал» сообщил, что для дезинфекции улиц и проспектов используется тот же раствор, что для очищения и обеззараживания водопроводной воды.

«Хочу отметить, что раствор, известный в народе как «хлорка» широко используется в быту и безопасен для людей, животных и растений. Нами для производства используется местная поваренная соль и химические вещества, которые поступают из России и Узбекистана», - сообщил он.

Сообщается, что власти Душанбе ежедневно на дезинфекцию города тратят 200 тыс. сомони (около $20 тыс).

По словам Шерали Мирзоева, ответственного лица за сбыт продукции, столичные общеобразовательные школы, медучреждения и предприятия каждый день получают от 50 до 100 литров раствора гипохлорита кальция.

Махмадсаид Зувайдзода заявил, что в Таджикистане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Несмотря на это, власти предпринимают все меры по недопущению проникновения коронавируса COVID-19.

«Всех работников городских учреждений обязали приходить на работу в медицинских масках. Сотрудники мэрии, включая заместителей главы города, в случае недомогания должны остаться дома и обратиться к врачу», - добавил Зувайдзода. .

В Согдийской и Хатлонской областях также проводится дезинфекция улиц и многолюдных мест в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Министерство образования и Минздрав Таджикистана сообщили, что подконтрольные им учреждения и заведения ежедневно дезинфицируются хлорсодержащими растворами.

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