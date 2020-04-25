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  25 апреля 2020
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В школах и детских садах Таджикистана объявлены внеочередные каникулы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе во всех школах и детских сада объявлены временные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на Управление образования города Душанбе.

На данное решение власти пошли в профилактических целях: для недопущения заражения коронавирусом все школы и детсады будут продезинфицированы в этот период. Данное решение не касается вузов и средних профессиональных учебных заведений: они будут продолжать обучение, сообщили в Управлении.

Пока не известно, относится ли данная мера только к столичным школам.

В столице Таджикистана началась масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.

Официально о фактах заражения коронавируса в стране не объявлено, однако власти предпринимают меры по недопущению инфицирования граждан, пишет портал.

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