В школах и детских садах Таджикистана объявлены внеочередные каникулы

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CentralAsia (TJ) - В Душанбе во всех школах и детских сада объявлены временные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на Управление образования города Душанбе.



На данное решение власти пошли в профилактических целях: для недопущения заражения коронавирусом все школы и детсады будут продезинфицированы в этот период. Данное решение не касается вузов и средних профессиональных учебных заведений: они будут продолжать обучение, сообщили в Управлении.



Пока не известно, относится ли данная мера только к столичным школам.



В столице Таджикистана началась масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.

Официально о фактах заражения коронавируса в стране не объявлено, однако власти предпринимают меры по недопущению инфицирования граждан, пишет портал.