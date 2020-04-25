На 12:40 число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,5 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Шымкент - 15, Алматинской области - 13, Атырауской области - 6, Туркестанской области - 5, городе Алматы - 2, Мангистауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2525 случаев регистрации коронавируса, из них в:
- в городе Алматы – 793;
- Нур-Султан – 454;
- Кызылординской области – 170;
- Шымкент – 161;
- Карагандинской области – 111;
- Атырауской области – 104;
- Жамбылской области – 103;
- Западно-Казахстанской области – 103;
- Туркестанской области – 98;
- Акмолинской области – 88;
- Павлодарской области – 88;
- Алматинской области – 86;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 39;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 26;
- Восточно-Казахстанской области – 16.