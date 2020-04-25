На 12:40 число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,5 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:40 в Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Шымкент - 15, Алматинской области - 13, Атырауской области - 6, Туркестанской области - 5, городе Алматы - 2, Мангистауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 2525 случаев регистрации коронавируса, из них в:

- в городе Алматы – 793;

- Нур-Султан – 454;

- Кызылординской области – 170;

- Шымкент – 161;

- Карагандинской области – 111;

- Атырауской области – 104;

- Жамбылской области – 103;

- Западно-Казахстанской области – 103;

- Туркестанской области – 98;

- Акмолинской области – 88;

- Павлодарской области – 88;

- Алматинской области – 86;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 39;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 26;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане

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