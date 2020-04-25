В Узбекистане возобновили деятельность ряд предприятий (список)
- Узбекистан, общество
- 13:01, 25 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана расширили список предприятий, которым разрешено возобновить работу во время карантина.
С 25 апреля в республике снова откроются:
- Рынки строительных материалов, в том числе хозяйствующие субъекты, занимающиеся розничной и оптовой торговлей стройматериалами (при условии, что их площадь составляет не менее 500 кв. м);
- Сетевые магазины крупных производителей, предназначенные для продажи собственных продуктов (с соблюдением санитарной нормы в 10 кв. м на 1 покупателя);
- Ремесленникам и мастерам — продажа в отдельных от рынков местах (магазинах) созданных ими изделий;
- Субъекты предпринимательства (любой формы собственности), занимающиеся выращиванием и продажей семян и саженцев;
- Пункты (кассы) коммерческих банков в различных объектах;
- Субъекты предпринимательства (независимо от формы собственности), занимающиеся продажей автомобильных запчастей;
- Организации по оказанию сервисного обслуживания автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники площадью не менее 1000 кв. м, а также субъекты, оказывающие услуги вулканизации;
- Субъекты предпринимательства, занимающиеся химической чисткой;
- Нотариальные конторы и страховые компании;
- Приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.
Все вышеперечисленные предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.