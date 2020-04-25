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  25 апреля 2020
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Видеоконференция лидеров «Большой двадцатки» была отложена из-за разногласий между Китаем и США, - SCMP
фото: scmp
фото: scmp

CentralAsia (CA) -  Видеоконференция лидеров «Большой двадцатки», которая должна была пройти в эту пятницу была отложена из-за разногласий между Соединенными Штатами Америки и Китаем, касаемых Всемирной организации здравоохранения, сообщает South China Morning Post.

По словам источника South China Morning Post, который пожелал остаться анонимным, США настаивают на том, чтобы Всемирная организация здравоохранения отчиталась о своих ранних действиях в борьбе с COVID-19.

В свою очередь Китай отказывается обсуждать предложение о расследовании действий ВОЗ, сообщил источник.

«Конференция была отложена в последнюю минуту. Саммит все же может состояться в ближайшее время, если стороны смогут придти к компромиссу», - пишет издание.

«Большая двадцатка» — союз правительств и глав центральных банков с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

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