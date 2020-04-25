ВБ выделит Узбекистану $95 млн для смягчения последствий пандемии

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк утвердил пакет финансирования на сумму $95 млн. для поддержки экстренных мер, смягчающих последствия пандемии коронавируса (COVID-19) для здоровья и благосостояния граждан Узбекистана.

Как сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте, проектные средства будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией.

«Финансирование Всемирного банка предоставляется в рамках пакета содействия усилиям властей по защите населения от угроз пандемии, который был сформирован коалицией международными партнерами по развитию», - сказал Хидеки Мори, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Правительство, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие учреждения ООН, международные финансовые институты, включая Группу Всемирного банка, двусторонние агентства по оказанию помощи и неправительственные организации, включая «Врачи без границ» (MSF), едины в своем стремлении поддержать страну в это сложное для нее время».

В рамках проекта при содействии Всемирного банка около $38 млн. будут направлены на совершенствование национальной системы здравоохранения в области надзора, профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Они также будут использованы для закупок средств индивидуальной защиты, медикаментов, а также жизненно важного медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы оснастить больницы, где осуществляется лечение пациентов, инфицированных коронавирусом.

Около $57 млн. проектных средств будут направлены на расширение государственных программ по поддержке малообеспеченных семей и предоставлению разовых выплат безработным гражданам.