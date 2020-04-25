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  25 апреля 2020
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Фейсбук запустит сервис для групповых видеозвонков

CentralAsia (CA) -  Фейсбук анонсировал запуск сервиса Messenger Rooms, который позволит проводить групповые видеозвонки, пишет РБК.

Как сообщили в компании, в видеозвонках одновременно смогут участвовать до 50 человек, ограничений по продолжительности звонков не предусмотрено.

Создавать конференции можно будет при помощи аккаунтов в Facebook или Facebook Messenger, при этом присоединиться к видеозвонку смогут и те, кто не зарегистрирован в социальной сети. У организаторов будет возможность удалять пользователей из конференции и ограничивать к ней доступ.

Как ожидается, Messenger Rooms будет доступен в ряде стран (каких именно, не уточняется) уже на этой неделе, затем функция появится у всех пользователей.

Впоследствии сервис появится в Instagram и WhatsApp, пообещали в компании. В видеоконференциях в WhatsApp смогут участвовать одновременно до восьми человек, они будут защищены сквозным шифрованием.

По данным Facebook, функцию видеозвонков в WhatsApp и Facebook Messenger ежедневно используют более 700 млн пользователей, в ряде стран число видеозвонков выросло более чем вдвое.

В начале апреля стало известно, что несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom оказалось в открытом доступе. Как писала The Washington Post, ролики были размещены в YouTube и Vimeo, среди них оказались как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции компаний.

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