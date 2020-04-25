[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России при жесткой посадке вертолета пострадали 6 человек
Иллюстративне фото
Иллюстративне фото

CentralAsia (CA) -  Шесть человек, по предварительным данным, пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно, пострадали шесть человек», - отметили в ведомстве.

«Организована доследственная проверка. Следственно-оперативная группа выехала для осмотра места происшествия», - сказал собеседник ТАСС.

В центре медицины катастроф ЯНАО в свою очередь заявили, что пассажиров и членов экипажа транспортируют в Новый Уренгой. «Восемь человек транспортируют в Новый Уренгой. Состояние не могу сказать», - сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что ЧП могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

print
  • ВБ выделит Узбекистану $95 млн для смягчения последствий пандемии
  • В Узбекистане коронавирусная инфекция выявлена ещё у 26 граждан. Всего 1804
  • The New York Times: Нам нужны новые правила социального поведения в эпоху коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com