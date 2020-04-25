В России при жесткой посадке вертолета пострадали 6 человек

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CentralAsia (CA) - Шесть человек, по предварительным данным, пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно, пострадали шесть человек», - отметили в ведомстве.

«Организована доследственная проверка. Следственно-оперативная группа выехала для осмотра места происшествия», - сказал собеседник ТАСС.

В центре медицины катастроф ЯНАО в свою очередь заявили, что пассажиров и членов экипажа транспортируют в Новый Уренгой. «Восемь человек транспортируют в Новый Уренгой. Состояние не могу сказать», - сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что ЧП могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.