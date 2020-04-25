В Дубае полицейские носят «умные» шлемы для распознавания заболевших коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Дубае полиция Арабских эмиратов начала использовать «умные» шлемы c инфракрасными камерами и технологией распознавания лиц для выявления людей с признаками заболеваний, которые могут указывать на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Шлемы могут на расстоянии пяти метров сканировать температуру у 200 человек в минуту, подавая сигнал, если в поле наблюдения попался человек с высокой температурой. Такими шлемами снабжены все полицейские участки в Дубае, а также станции для патрулирования, сотрудники которых участвуют в проверках на станциях метро и автобусных станциях, говорится в сообщении.



По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом ОАЭ стоят на втором месте среди шести стран Персидского залива. По данным Минздрава ОАЭ, на 24 апреля в стране за последние сутки выявлены 525 новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 9,2 тысячи, умерли 64 человека.