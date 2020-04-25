В Казахстане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом. Всего 2564

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:45 в Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.
Зараженные зарегистрированы в городе Алматы - 21, городе Нур-Султан - 10, Атырауской области - 4, Карагандинской области - 2, Акмолинской области - 1, Павлодарской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2564 случая регистрации коронавируса, из них в:
- в городе Алматы – 814;
- Нур-Султан – 464;
- Кызылординской области – 170;
- Шымкент – 161;
- Карагандинской области – 113;
- Атырауской области – 108;
- Жамбылской области – 103;
- Западно-Казахстанской области – 103;
- Туркестанской области – 98;
- Акмолинской области – 89;
- Павлодарской области – 89;
- Алматинской области – 86;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 39;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 26;
- Восточно-Казахстанской области – 16.