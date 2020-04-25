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  25 апреля 2020
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В Казахстане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом. Всего 2564

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:45 в Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

Зараженные зарегистрированы в городе Алматы - 21, городе Нур-Султан - 10, Атырауской области - 4, Карагандинской области - 2, Акмолинской области - 1, Павлодарской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2564 случая регистрации коронавируса, из них в:

- в городе Алматы – 814;

- Нур-Султан – 464;

- Кызылординской области – 170;

- Шымкент – 161;

- Карагандинской области – 113;

- Атырауской области – 108;

- Жамбылской области – 103;

- Западно-Казахстанской области – 103;

- Туркестанской области – 98;

- Акмолинской области – 89;

- Павлодарской области – 89;

- Алматинской области – 86;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 39;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 26;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане
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