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  25 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса полностью вылечились 707 человек

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день по Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечился 707 человек, - сообщил Минздрав.

Сегодня, 25 апреля,в общей сложности выздоровели 86 человек. Они проходили лечение в Сурхандарьинской (3), Навоийской (1), Бухарской (32), Ферганской (22) и Хорезмской (16) областных инфекционных больницах, в Ташкенте (2) и в Республике Каракалпакстан (10).

Среди выздоровевших 62 мужчины, 24 женщины. Самому старшему пациенту 74 года, а самому младшему — 12 лет.

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