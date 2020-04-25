В Узбекистане от коронавируса полностью вылечились 707 человек

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день по Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечился 707 человек, - сообщил Минздрав.



Сегодня, 25 апреля,в общей сложности выздоровели 86 человек. Они проходили лечение в Сурхандарьинской (3), Навоийской (1), Бухарской (32), Ферганской (22) и Хорезмской (16) областных инфекционных больницах, в Ташкенте (2) и в Республике Каракалпакстан (10).

Среди выздоровевших 62 мужчины, 24 женщины. Самому старшему пациенту 74 года, а самому младшему — 12 лет.