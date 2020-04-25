Видео — Момент жесткой посадки вертолета в на Ямале
- Азия и мир, происшествия
- 20:38, 25 апреля 2020
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- Обновлено: 20:42, 25 апреля 2020
CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео, запечатлевшее момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как вертолет касается снега хвостом, заваливается на правый борт, а вокруг разлетаются снег и обломки лопастей.
Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан-Авиа», на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения Русское.
Видео можете посмотреть тут.