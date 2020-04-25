Видео — Момент жесткой посадки вертолета в на Ямале

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео, запечатлевшее момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как вертолет касается снега хвостом, заваливается на правый борт, а вокруг разлетаются снег и обломки лопастей.



Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан-Авиа», на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения Русское.