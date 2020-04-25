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  25 апреля 2020
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Видео — Момент жесткой посадки вертолета в на Ямале
кадр из видео
кадр из видео
Предыстория: В России при жесткой посадке вертолета пострадали 6 человек

CentralAsia (CA) -  В Сети появилось видео, запечатлевшее момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как вертолет касается снега хвостом, заваливается на правый борт, а вокруг разлетаются снег и обломки лопастей.

Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан-Авиа», на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения Русское.

В результате пострадали шесть человек. По предварительной информации, причиной инцидента стала вибрация правого двигателя вертолета.

Видео можете посмотреть тут.
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