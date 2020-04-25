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  26 апреля 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 2,6 тыс
Иллюстартивное фото
Иллюстартивное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 13, Туркестанской области - 9, городе Нур-Султан - 7, Костанайской области - 4, Акмолинской области - 2, Павлодарской области - 2.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них:

-в городе Алматы – 827;

- Нур-Султан – 471;

- Кызылординской области – 170;

- городе Шымкент – 161;

- Карагандинской области – 113;

- Атырауской области – 108;

- Туркестанской области – 107;

- Жамбылской области – 103;

- Западно-Казахстанской области – 103;

- Акмолинской области – 91;

- Павлодарской области – 91;

- Алматинской области – 86;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 26;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане
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