Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 2,6 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 13, Туркестанской области - 9, городе Нур-Султан - 7, Костанайской области - 4, Акмолинской области - 2, Павлодарской области - 2.
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По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них:
-в городе Алматы – 827;
- Нур-Султан – 471;
- Кызылординской области – 170;
- городе Шымкент – 161;
- Карагандинской области – 113;
- Атырауской области – 108;
- Туркестанской области – 107;
- Жамбылской области – 103;
- Западно-Казахстанской области – 103;
- Акмолинской области – 91;
- Павлодарской области – 91;
- Алматинской области – 86;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 26;
- Восточно-Казахстанской области – 16.