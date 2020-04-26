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  26 апреля 2020
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Северокорейские СМИ рассказали об активной деятельности Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) -  Государственное радио КНДР утром 26 апреля сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости, новости появились на фоне слухов о его болезни и смерти.

В сообщении радиостанции говорилось: «Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

Строительство нового города Самчжиён было торжественно завершено в конце прошлого года, в церемонии участвовал Ким Чен Ын.

Сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране пока нет. Последнее фото лидера на сайте ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о якобы смерти лидера КНДР
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Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.

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