Топ-10 наиболее зараженных стран мира от коронавируса

Наемные рабочие в защитных костюмах хоронят людей на острове Харт, Нью-Йорк

CentralAsia (KG) - По данным счетчика Университета Джона Хопкинса на 26 апреля 2020 года, 9.30 по бишкекскому времени следующие 10 стран лидировали по количеству зараженных (в скобках количество смертей):

1. США – 938 154 (53 755);

2. Испания – 233 759 (22 902);

3. Италия – 195 351 (26 384);

4. Франция – 161 644 (22 648);

5. Германия – 156 513 (5 877);

6. Великобритания – 149 569 (20 381);

7. Турция — 107 773 (2 706);

8. Иран – 89 328 (5 650);

9. Китай – 83 909 (4 636);

10. Россия – 74 588 (681).

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