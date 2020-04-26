Топ-10 наиболее зараженных стран мира от коронавируса

- Кыргызстан, общество
- 9:36, 26 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - По данным счетчика Университета Джона Хопкинса на 26 апреля 2020 года, 9.30 по бишкекскому времени следующие 10 стран лидировали по количеству зараженных (в скобках количество смертей):
1. США – 938 154 (53 755);
2. Испания – 233 759 (22 902);
3. Италия – 195 351 (26 384);
4. Франция – 161 644 (22 648);
5. Германия – 156 513 (5 877);
6. Великобритания – 149 569 (20 381);
7. Турция — 107 773 (2 706);
8. Иран – 89 328 (5 650);
9. Китай – 83 909 (4 636);
10. Россия – 74 588 (681).
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