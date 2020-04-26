В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

Сообщается, что из 11 случаев 5 — завозные, остальные локальные. Общее количество зараженных в стране составляет 82 827 человек, из них более 4,6 тыс. умерли.

На 26 апреля в мире зарегистрировано 2,9 млн зараженных коронавирусом, скончались более 200 тыс. человек.