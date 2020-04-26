В Индии тест на коронавирус берут с помощью лабораторий на колесах. Видео

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CentralAsia (CA) - В штате Гуджарат в Индии заработала лаборатория на колесах, пишет euronews.

Переезжая из город в город, медики предлагают всем желающим пройти тест на коронавирус прямо на месте.

Цель — не только помочь национальной здравоохранительной системе справиться с наплывом пациентов, но и защитить врачей.

По словам местных властей, количество заболевших среди работников медучреждений чрезвычайно высоко и продолжает расти. Всего официально в стране зарегистрировано около 25 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 800 человек умерли.