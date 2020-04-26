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  26 апреля 2020
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В Монголии выписан еще один пациент с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  В воскресенье в Монголии зафиксировано один новый случай инфицирования COVID-19, сообщил Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний.

По данным центра, по состоянию 26 апреля 2020 года в стране подтверждены 38 случаев коронавируса, все случаи являются завозными.

Также еще один пациент полностью выздоровел и был выписан из больницы. Из 38 больных выздоровели десять пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

В Монголии 10 марта впервые был зафиксирован случай инфицирования COVID-19. Случай был завозным, гражданин Франции прибыл 2 марта в Улан-Батор транзитом через Москву. Сегодня он чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиком.

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