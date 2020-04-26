В Казахстане выявлен 51 новый случай коронавируса. Всего 2652

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:45 в Казахстане зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Зараженные вывялены в городе Алматы - 15, Запандо-Казахстанской области - 13, городе Нур-Султан - 8, Кызылординской области - 7, Павлодарской области - 3, Акмолинской области - 1, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 1, городе Шымкент - 1, Жамбылской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в:

- в городе Алматы – 842;

- Нур-Султан – 479;

- Кызылординской области – 177;

- Шымкент – 162;

- Западно-Казахстанской области – 116;

- Карагандинской области – 113;

- Атырауской области – 108;

- Туркестанской области – 108;

- Жамбылской области – 104;

- Павлодарской области – 94;

- Акмолинской области – 92;

- Алматинской области – 86;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

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