В Казахстане выявлен 51 новый случай коронавируса. Всего 2652

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:45 в Казахстане зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Зараженные вывялены в городе Алматы - 15, Запандо-Казахстанской области - 13, городе Нур-Султан - 8, Кызылординской области - 7, Павлодарской области - 3, Акмолинской области - 1, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 1, городе Шымкент - 1, Жамбылской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в:
- в городе Алматы – 842;
- Нур-Султан – 479;
- Кызылординской области – 177;
- Шымкент – 162;
- Западно-Казахстанской области – 116;
- Карагандинской области – 113;
- Атырауской области – 108;
- Туркестанской области – 108;
- Жамбылской области – 104;
- Павлодарской области – 94;
- Акмолинской области – 92;
- Алматинской области – 86;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.