Трамп: Регулярные брифинги по коронавирусу — это пустая трата времени

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп говорит, что не видит смысла в проведении ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Твиттере.

«Какой смысл в проведении брифингов в Белом доме, если мейнстремные СМИ задают только враждебные вопросы, потом отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только недостоверную информацию. Не стоит времени и усилий!» - написал он.

Как пишет РИА Новости, президент США в последние недели ежедневно проводил пресс-конференции, которые длились зачастую по два часа и более и сопровождались пикировкой Трампа с представителями прессы. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента США во лжи и попытках скрыть предполагаемые ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп обвинял СМИ в неверной подаче его слов и искажении фактов.

На текущей неделе Трамп подвергся особенно жесткой критике и насмешкам, когда в ходе брифинга задался вопросом, нельзя ли делать людям инъекции солнечного света или бытовой химии, которые помогают бороться с коронавирусом на различных поверхностях.



Трамп впоследствии заявил, что это была лишь саркастическая шутка над журналистами, хотя и повторил прежнее утверждение, будто подобные методы стоит проверить врачам. Тем не менее, производители бытовой химии в США попросили граждан не употреблять чистящие средства внутрь. После этого Трамп провел нетипично короткую (около 20 минут) пресс-конференцию в пятницу, где отказался отвечать на вопросы. В субботу журналистов президентского пула позвали к залу брифингов к пяти часам вечера, когда обычно проводились брифинги, но вместо пресс-конференции отправили по домам.