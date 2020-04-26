[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп: Регулярные брифинги по коронавирусу — это пустая трата времени

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп говорит, что не видит смысла в проведении ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Твиттере.

«Какой смысл в проведении брифингов в Белом доме, если мейнстремные СМИ задают только враждебные вопросы, потом отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только недостоверную информацию. Не стоит времени и усилий!» - написал он.

Как пишет РИА Новости, президент США в последние недели ежедневно проводил пресс-конференции, которые длились зачастую по два часа и более и сопровождались пикировкой Трампа с представителями прессы. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента США во лжи и попытках скрыть предполагаемые ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп обвинял СМИ в неверной подаче его слов и искажении фактов.

На текущей неделе Трамп подвергся особенно жесткой критике и насмешкам, когда в ходе брифинга задался вопросом, нельзя ли делать людям инъекции солнечного света или бытовой химии, которые помогают бороться с коронавирусом на различных поверхностях.

Трамп впоследствии заявил, что это была лишь саркастическая шутка над журналистами, хотя и повторил прежнее утверждение, будто подобные методы стоит проверить врачам. Тем не менее, производители бытовой химии в США попросили граждан не употреблять чистящие средства внутрь. После этого Трамп провел нетипично короткую (около 20 минут) пресс-конференцию в пятницу, где отказался отвечать на вопросы. В субботу журналистов президентского пула позвали к залу брифингов к пяти часам вечера, когда обычно проводились брифинги, но вместо пресс-конференции отправили по домам.

print
  • Впервые за долгое время в Южной Корее не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса за сутки
  • В Казахстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 2482
  • Северокорейские СМИ рассказали об активной деятельности Ким Чен Ына


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com