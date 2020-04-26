Италия намерена закрыть границы для туристов до конца года

- Азия и мир, общество
- 12:14, 26 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма страны Дарио Франческини.
«Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», - сказал он.
При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.
По данным университета Джонса Хопкинса, на 26 апреля в Италии коронавирусом заразились более 195,3 тыс. человек, число скончавшихся достигло 26,3 тыс.