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  26 апреля 2020
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Италия намерена закрыть границы для туристов до конца года

CentralAsia (CA) -  Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма страны Дарио Франческини.

«Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», - сказал он.

При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 26 апреля в Италии коронавирусом заразились более 195,3 тыс. человек, число скончавшихся достигло 26,3 тыс.

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