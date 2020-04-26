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  26 апреля 2020
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В Сингапуре власти задействуют роботов-собак, чтобы уменьшить контакты с больными COVID-19

CentralAsia (KG) -  В Сингапуре выставочные павильоны и других временные помещения быстрыми темпами переоборудуются под места обсервации для больных с коронавирусом. В стране наблюдается резкий рост случаев заболевания, главным образом среди его большого количества низкооплачиваемых рабочих-мигрантов.

По данным Reuters, в городе-государстве с населением 5,7 миллиона человек подтверждено более 12 000 заражений и это один из самых высоких показателей в Азии.

Несмотря на большое количество случаев, власти сообщили о 12 погибших и 24 человека находятся в реанимации.

В новой обсервации Чанги в каждой комнате установлены мониторы артериального давления и другое медицинское оборудование, позволяющее пациентам самим проводитьпроверки здоровья три раза в день, а роботы с дистанционным управлением предоставляют еду и услуги телеконференций для сокращения контактов.

В обсервации власти также проводят испытания четвероногого робота-собаки, построенного Boston Dynamics. По их словам, собака-робот может быть использован для доставки лекарств пациентам или измерения их температуры.

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